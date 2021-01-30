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воскресенье, 31 января 2021 00:27

Легендарного боксера лишили звания чемпиона мира

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Легендарного боксера лишили звания чемпиона мира
Фото: Chris Farina/Mayweather Promotions

Легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо лишили звания чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.

Спортсмен был переведен в статус "чемпиона в отпуске". Боксер завоевал титул WBA Super в полусреднем весе (до 66,7 кг) 20 июля 2019 года и с тех пор не провел ни одного поединка. Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации.

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Согласно правилам ассоциации, если боксер не может защитить пояс, то он переходит в статус "чемпиона в отпуске".

Новым обладателем титула WBA Super стал кубинец Йорденис Угас.

Отметим, 42-летний Мэнни Пакьяо является самым титулованным боксером мира - он единственный в истории чемпион в восьми весовых категориях.

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