"Меня не мотивируют деньги, не мотивируют титулы" - Усик о бое против Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Украинский боксер 34-летний Александр Усик поделился ожиданиями от чемпионского поединка в супертяжелом весе против британца Энтони Джошуа.

Усик не считает себя аутсайдером поединка и хочет стать чемпионом мира.

"Я не думаю о том, что я андердогом. Я готовился к бою, прошел очень сложный тренировочный лагерь. Андердог, не андердогом - я выхожу и делаю то, что делаю. Я очень люблю боксировать.

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Я вообще не думаю, кто что будет делать. Когда мы выйдем на ринг 25 сентября, тогда все будет видно. А до этого кто что думает, какие планы строит - пусть строят.

Все, ради чего я это делаю, - это чтобы стать чемпионом в супертяжелом весе. Меня не мотивируют деньги, не мотивируют титулы. Меня мотивирует то, что я делаю, и именно бокс. Все, что будет после этого, - это побочный эффект моей работы ", - цитирует Усика Garneksports.

Александр Усик и Джошуа выйдут на ринг 25 сентября в Лондоне, на арене стадиона "Тоттенхэма" Украинец попытается отобрать у британца пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Для Усика предстоящий бой станет третьим в супертяжелом весе. В двух первых поединках в новой весовой категории украинец побеждал Чазз Уизерспуна и Дерека Чисору.