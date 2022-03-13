"Ответственный один человек" - наставник "Ливерпуля" Клопп о войне в Украине

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Фото: Getty Images

Юрген Клопп поддержал решение правительства Великобритании наложить санкции на владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича.

Об этом сам главный тренер "Ливерпуля" рассказал Metro.co.uk.

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Правительство заморозило активы Абрамовича за его связи с Владимиром Путиным на фоне вторжения России в Украину.

"Один человек действительно ответственный - и это Владимир Путин. Я не знаю о роли Романа Абрамовича в подобных вещах, но с годами можно догадаться, что он, возможно, очень близок.

Я считаю, что британское правительство все сделало правильно", - сказал Клопп.

Правительство Великобритании наложило санкции на владельца "Челси" из-за начала войны России против Украины. Теперь клуб Абрамовича не может получать деньги от спонсорских контрактов, продажи билетов, атрибутики, покупать новых игроков. Счеты клуба заморожены. Россия 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.