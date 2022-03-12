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суббота, 12 марта 2022 15:33

Спецтема: Враг возле украинской границы

Задержали раввина, незаконно сделавшего Абрамовичу гражданство Португалии

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Задержали раввина, незаконно сделавшего Абрамовичу гражданство Португалии
Абрамович стал незаконно гражданином Португалии. Фото: rbc

Российский миллиардер Роман Абрамович мог незаконно получить португальское гражданство.

По подозрению в участии в возможной схеме задержали раввина города Порту Даниэля Литвака, сообщает Reuters.

Абрамович получил португальский паспорт в апреле 2021 года. Родословные претендентов проверяются экспертами в еврейских центрах в Лиссабоне или Порту. За процесс российского олигарха отвечала община в Порту.

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Правоохранители задержали Литвака по подозрению в том, что он без достаточных оснований выдал Абрамовичу документ, позволивший получить португальское гражданство.

Раввин Литвак занимался отделом, одобряющим предоставление португальского гражданства в соответствии с законом о натурализации потомков сефардских евреев.

В доме и офисе Литвака провели обыски. Ему могут предъявить обвинения в отмывании денег, коррупции и фальсификации документов. По данным португальских СМИ, раввин как раз перед задержанием пытался уехать в Израиль.

Российский олигарх Роман Абрамович попал под санкции Великобритании после нападения России на Украину. Еще семь приспешников Путина получили заслуженное наказание. Одним из подсанкционных бизнесменов оказался владелец "Челси" Абрамович. Продажа клуба пока невозможна, остальные активы, которые россиянин не успел переписать на подставных лиц, также заморожены. В ограничения включены транспортные санкции.

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