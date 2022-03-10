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Серьезный удар по "Челси". Абрамович попал под санкции из-за нападения России на Украину

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Серьезный удар по &quot;Челси&quot;. Абрамович попал под санкции из-за нападения России на Украину
оман Абрамович владеет "Челси" почти 20 лет. Фото: Gettyimages.com/

Российский олигарх Роман Абрамович попал под санкции Великобритании после нападения России на Украину.

Еще семь приспешников Путина получили заслуженное наказание. Одним из подсанкционных бизнесменов оказался владелец "Челси" Абрамович, сообщает BBC.

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Продажа клуба пока невозможна, остальные активы, которые россиянин не успел переписать на подставных лиц, также заморожены. В ограничения включены транспортные санкции.

Правительство Британии выдало "синим" специальную лицензию, которая позволит "Челси" завершить сезон и вести другие деятельность, связанную с футболом. То есть, запрещена любая коммерческая деятельность. В частности, нельзя продавать билеты. Матчи смогут посещать только владельцы абонементов.

Разрешено продавать товары, произведенные до 10 марта при условии, что прибыль не будет перечислена в клуб. Челси не сможет получить выплаты от спонсоров - только призовые за участие в соревнованиях и деньги от телетрансляторов.

"Челси" находился в процессе поиска нового владельца. После начала войны, которую Россия начала на территории Украины, Абрамович передал управление клубом благотворительному фонду и объявил, что продает его. Однако быстро завершить процедуру не удалось, а теперь и вовсе это невозможно реализовать.

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