Абрамовича отстранили от руководства "Челси"

Английская премьер-лига (АПЛ) отстранила российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления "Челси".
Российский олигарх пока не сможет управлять своим клубом.
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"После введения санкций правительством Великобритании совет премьер-лиги дисквалифицировал Абрамовича с должности директора футбольного клуба "Челси".
Решение совета не влияет на способность клуба тренироваться и проводить матчи, как это предусмотрено условиями лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022", – говорится в заявлении АПЛ.
Правительство Великобритании наложило санкции на владельца "Челси" из-за начала войны России против Украины. Теперь команда Абрамовича не может получать деньги от спонсорских контрантов, продаж билетов, атрибутики, покупать новых игроков. Счеты клуба заморожены.
Челси является действующим победителем ЛЧ и клубного Кубка мира. В текущем сезоне АПЛ команда занимает третье место.
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