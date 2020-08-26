Отказал кардиостимулятор. Во время игры защитник "Аякса" свалился на газон

Жизни Блинда ничего не угрожает. Фото "Аякс"

Защитник "Аякса" Дэйли Блинд не смог доиграть товарищеский матч с "Гертой" из-за сбоя имплантированного кардиовертера-дефибриллятора, сообщает AP News.

Как сообщает источник, Блинд упал на газон, после того как устройство дало сбой в работе. Ему удалось самостоятельно покинуть поле, после чего защитник был заменён. Сам матч завершился победой "Аякса" со счётом 1:0.

В конце прошлого года у Дэйли Блинда был диагностирован миокардит. Позднее 29-летний футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным. Однако игрок принял решение вернуться на поле.

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Блинд выступает в составе "Аякса" с 2018 года.