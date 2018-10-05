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пятница, 05 октября 2018 17:11

Определилась ситуация с продажей "Карпат"

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Определилась ситуация с продажей &quot;Карпат&quot;
Федецкий и Швед пока не получили нового руководителя клуба. Фото: ФК "Карпаты"

Львовский футбольный клуб "Карпаты" не меняет владельца, по крайней мере в ближайшее время.

Переговоры о продаже "Карпат" вице-президенту ФФУ, народному депутату Украины и владельцу строительной сети "Эпицентр" Александру Гереге приостановлены. Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

"Одна из версий - проблема с Коломойским, который владеет 50% клуба. По другой версии - в ходе аудита оказалось, что имущество и все активы Карпат уже не принадлежат" зелено-белым ". Они выведены из клуба на других владельцев, а сам клуб - это контракты футболистов и бренд. Фактически, мыльный пузырь. Покупателей такие условия не устраивают", - назвали причины срыва сделки в программе.

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Информация о том, что Александр и Галина Гереги близкие к приобретению "Карпат", появилась в прошлом месяце.

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05
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