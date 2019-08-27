Офис президента Федерации бокса Украины расстреляли из гранатомета

Во время атаки на офис Продивуса никто не пострадал

В ночь на 26 августа два помещения, принадлежащие фирме президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса, подверглись нападению. В один из них стреляли из гранатомета.

Продивус является владельцем компании "Мостострой". Именно ее офис расстреляли из гранатомета в Киеве в ночь на 26 августа.

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже, на третьем и пятом этажах повреждены стекла. В результате инцидента никто не пострадал.

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"Мостострой" - крупнейшая в Украине и СНГ компания по строительству мостов, мостовых сооружений, эстакад, тоннелей и развязок, портов и жилья по всему миру. Ее руководитель Владимир Продивус в 2010-2014 годах был народным депутатом. С 2008 года президент Федерации бокса Украины.