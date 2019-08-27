Офис президента Федерации бокса Украины расстреляли из гранатомета

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 540
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 13240
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 945
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1791
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2133
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 12411
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1683
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2340
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1935
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
21
10
10
5
10
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Видео
Все видео
Фонсека начал работу в "Роме" с результативной ничьей
Фонсека начал работу в "Роме" с результативной ничьей
"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов
"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов
Украинский легионер не смог дебютировать в чемпионате Италии
Украинский легионер не смог дебютировать в чемпионате Италии
Свитолина вышла во второй раунд US Open
Свитолина вышла во второй раунд US Open
Бывший звездный игрок "Динамо" отметился голом в Италии
Бывший звездный игрок "Динамо" отметился голом в Италии
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6057
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2394
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2574
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6966
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4853
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 1107
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 14:53

Офис президента Федерации бокса Украины расстреляли из гранатомета

  Комментировать
Офис президента Федерации бокса Украины расстреляли из гранатомета
Во время атаки на офис Продивуса никто не пострадал

В ночь на 26 августа два помещения, принадлежащие фирме президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса, подверглись нападению. В один из них стреляли из гранатомета.

Продивус является владельцем компании "Мостострой". Именно ее офис расстреляли из гранатомета в Киеве в ночь на 26 августа.

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже, на третьем и пятом этажах повреждены стекла. В результате инцидента никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько болельщиков поддержат Ломаченко в Лондоне в бою против Кэмбелла

"Мостострой" - крупнейшая в Украине и СНГ компания по строительству мостов, мостовых сооружений, эстакад, тоннелей и развязок, портов и жилья по всему миру. Ее руководитель Владимир Продивус в 2010-2014 годах был народным депутатом. С 2008 года президент Федерации бокса Украины.

https://24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Офис президента Федерации бокса Украины расстреляли из гранатомета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 47665
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 21087
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 18298
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 15588
Политолог дал прогноз, что произойдет со &quot;Слугой народа&quot; через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 3 Просмотров: 13240
Спорт
Перед закрытием трансферного окна "Реал" хочет подписать звездного новичка
Перед закрытием трансферного окна "Реал" хочет подписать звездного новичка Просмотров: 45
Талант "Динамо" заинтересовал клубы из ведущих чемпионатов Европы
Талант "Динамо" заинтересовал клубы из ведущих чемпионатов Европы Просмотров: 252
Известного арбитра не пускали в бар без документов
Известного арбитра не пускали в бар без документов Просмотров: 1152
"Шахтер" заплатил "Олимпику" кругленькую сумму за ничью с "Динамо"
"Шахтер" заплатил "Олимпику" кругленькую сумму за ничью с "Динамо" Просмотров: 603
Стало известно, сколько болельщиков поддержат Ломаченко в Лондоне в бою против Кэмбелла
Стало известно, сколько болельщиков поддержат Ломаченко в Лондоне в бою против Кэмбелла Просмотров: 216
Больше всего комментируют
8
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 2025
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua