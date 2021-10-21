"Новый Месси" стоит €1 млрд

Каталонская "Барселона" подписала новый контракт со своим большим талантом 18-летним Ансу Фати.

Новое соглашение будет действовать до лета 2027, сообщает официальный сайт каталонцев.

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Клубы которые захотят приобрести "нового Месси", должны будут заплатить €1 млрд.

Почти весь прошлый сезон Фати пропустил из-за травмы колена. В услугах игрока были заинтересованы английские гранды.

В текущем сезоне Ансуи Фати сыграл за "Барселону" пять матчей, в которых забил два гола.

В последнем матче каталонцы минимально победили "Динамо" - 1:0.

Фате называют "новым Месси" за сходство играть и одинаковую позицию на поле. После ухода аргентинца из команды именно Фати получил десятый номер.