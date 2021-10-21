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четверг, 21 октября 2021 09:50

"Кадровый голод – огромный" - реакция соцсетей на поражение "Динамо" от "Барселоны"

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&quot;Кадровый голод – огромный&quot; - реакция соцсетей на поражение &quot;Динамо&quot; от &quot;Барселоны&quot;
Владислав Супряга выступает за "Динамо" с 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче третьего тура Лиги чемпионов "Динамо" в гостях проиграло "Барселоне" - 0:1.

Единственный гол в матче забил Жерар Пике в конце первого тайма.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на поражение команды Мирчи Луческу.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич считает, что "Барселона" одержала три очка без сверхусилий.

Их "плохо" намного лучше, чем наше "хорошо". С этим приходится жить. Испанцы не впечатлили. Ни скорости, ни структурности, ни особого желания надрать сопернику задницу.

Три очка малой кровью. к "Динамо" особых претензий нет. Все очевидно. Есть ускорения и решимости. Есть страх ошибиться. А боязнь ошибиться для профессионала смертельна.

С точки зрения тренерской роли - Мирча все сделал правильно. И основной удар попытался нанести в концовке. Было где-то рядом с прогнозами. Но страх перед ошибкой перевесил игровую страсть. Возможно, в платежной ведомости цена ошибки выше достижения. Одна команда не впечатлила. Вторая не разочаровала ".

Луческу сделал ставку на концовку матча


Журналист телеканала "Киев" Руслан Свирин отмечает пассивную игру "Динамо" в атаке.

"Мы снова сохранили лицо в противостоянии на" Ноу Камп "(как и прошлой осенью), но опять это не сказалось на турнирных достижениях. Нету голов, потому что нет острых моментов: разрушать научились, но создавать еще здорового наглости хватает. В борьбе с именитыми соперниками на их поле. О мастерстве не говорю, у испанцев она выше. И снова мне Денис Гармаш понравился больше Владислава Супряги.

Итальянский скаут Алекс Великих пишет, что в конце матча "Динамо" могло получить очки.

"Усталая" Барселона "в конце матча могла стать для украинского клуба вполне по силам, но .... вингеры Карлос Де Пена с Викотором Цыганкова и форвард Владислав Супряга оставили желать лучшего ...

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Огромное вопрос - почему пара центральных защитников играет все время назад?

Осторожная тактика от Луческу сегодня оправдана - нельзя давать "Барселоне" пространство, но кадровый голод квалифицированных игроков огромный ".

Комментатор Кирилл Круторогов считает, что "Динамо" должно было играть смелее в атаке.

"Шахтер" против "Реала" вышел играть в атаку, хотя можно было бы пытаться ловить их на пространстве в контратаках.

"Динамо" против "Барселоны" вышло играть на оборону, хотя с этими каталонцами можно пытаться посягнуть на большее ".

В другом матче группы "Бавария" в гостях победила "Бенфику" - 4:0.
"Бавария" имеет три победы и лидирует в группе. "Бенфика" с четырьмя очками идет не втором месте. "Барселона" занимает третье место с одной победой, а "Динамо" опустилось на четвертое место с одной ничьей.

Автор: Сергей Тищенко
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