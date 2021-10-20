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среда, 20 октября 2021 22:09

Почему "Барселона" победила "Динамо"

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Почему &quot;Барселона&quot; победила &quot;Динамо&quot;
Жерар Пике стал героем матча. Фото: REUTERS

В матче третьего тура Лиги чемпионов "Барселона" минимально победила "Динамо" - 1: 0.

Что нужно знать о матче на "Ноу-Кам"?

Кадровые проблемы "Барселоны". Каталонцы не могли рассчитывать на Дембеле, Ахаухо, Габри. Луческу мог рассчитывать на всех сильнейших, кроме давно травмированных Попова и Беседна.

Шанс для Супряги. Луческу второй матч подряд поставил нападающего в основу. Супряга за почти час игры ничего не показал и был заменен. Куман оставил в запасе Фати.

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Тотальное преимущество "Барселоны". Хозяева владели полным территориальным и игрвою преимуществом. "Динамо" играло от обороны.

Проблемы "Динамо" на втором этаже. Гости много проиграли верховой борьбы. Отсюда пришел гол и большинство голевых моментов у ворот Бущана.

Пике стал героем матча. Защитник "Барселоны" забил единственный гол в матче и надежно сыграл в обороне собственных ворот.

"Динамо" не создало ни одного момента у ворот "Барселоны"

Беззубость "Динамо" в атаке. Команда Луческу за матч ничего не смогла ставить у ворот соперника. Совсем потерялись лидеры команды Цыганков и Де Пена.

С мыслями о "Реале". "Барселона" одержала победу особо не запрягаючись. Скорости не поле били низкими. Забив гол хозяева доигрывали матч не тратя лишних усилий.

Луческу не хотел крупно проигрывать. Даже уступая в счете "Динамо" не шло большими силами в атаку. В конце матча даже не удосужились на какой штурм.

В турнирной таблице "Динамо" опустилось на последнее место. Команда Луческу имеет в своем активе одно очко. "Барселона" поднялась на вторую позицию имея три балла.
Лидеры группы "Бавария" и "Бенфика" сыграют свой матч в 22:00.

Автор: Сергей Тищенко
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октября

"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку

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