"Никогда в истории не побил бы меня" - Фьюри вспомнил бой против Кличко

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что справедливо победил бывшего чемпиона мира в дивизионе Владимира Кличко.

Британец не соглашается с мнением, что он одолел украинца из-за того, что он уже прошел пик своей формы на момент их поединка.

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"Я как-то спросил Кличко: "Ожидается, что ты станешь большим суперчемпионом. Но кто же самый сильный соперник, с которым ты дрался? С кем он дрался? С Дэвидом Хэем? Кубратом Кулевым? Да, был еще Брайант Дженнингс, но он вышел в плохой форме. Дженнингс был американским середняком. Опять же ты можешь победить только того, кто стоит перед тобой в твою эпоху. Но Кличко никогда в истории меня не избил.

Я помню, как люди говорили, что Кличко закончился, что он больше не хороший бойец. Когда люди проигрывают "Цыганскому королю", конечно же, это из-за их болезни, проблем или потому, что они пошли на убыль" - сказал британец в комментарии Fightnews.info.

Фьюри одолел Кличко-младшего в ноябре 2015 года. Цыганский король победил украинца единогласным решением судей и выиграл пояса WBO, WBA Super, IBF и IBO. В октябре Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера, защитив чемпионский пояс WBC, который он завоевал в 2020 году. В марте Тайсон в поединке с Диллианом Уайтом должен провести вторую защиту чемпионского титула. Владимир Кличко последний бой провел в апреле 2017 года, когда нокаутом проиграл Энтони Джошуа. Украинец решил не проводить реванш против британца и завершил карьеру.