Усик рассказал, за что отстранили Ломаченко от бокса

Василий Ломаченко и Александр Усик. Фото: Instagram Василия Ломаченко.

Украинский боксер Василий Ломаченко был отстранен от бокса с целью восстановления здоровья после поединка против Ричарда Комми.

Чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк об отстранении Ломаченко на неопределенный срок от бокса.

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"Дырявые СМИ – не побоюсь этого слова, нужно называть вещи своими именами, пишут всяческие глупости. Атлетические комиссии разных штатов и регионов в странах, где проводятся поединки, чаще всего после замечательных и ярких боев отстраняют спортсменов на время для их восстановления.

Некоторые за это цепляются и выдают за реальность. Они лгут, просто обманывают своих читателей

Василий Анатольевич обязательно скоро вернется на ринг, как только отдохнет и появится следующий оппонент. Также меня после боя с Энтони Джошуа отстранили на время из-за сечки. На три месяца, по-моему, на сколько ли там..." – приводит слова Усика Tribuna.com.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей. Украинец одержал 16 победу на профи-ринге, имеет 11 нокаутов и два поражения. Комми потерпел четвертое поражение за 30 побед и 27 нокаутов. Украинец стал обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбасосом.