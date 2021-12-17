"Толстяк! Да ты подрос за год" - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри

Журналисты расшифровали диалог чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком.
Британский боксер попросил украинца в реванше нокаутировать Энтони Джошуа, сообщает Sport.ua.
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"Толстяк! Ахаха! Да ты подрос за год... Таким огромным стал. Пожалуйста, надери еще раз Энтони зад. Твой кошелек пополнится миллионами долларов, если ты его нокаутируеш. Я уверен в этом. Сильнее лупи его!" - сказал Фьюри.
Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.
В своем предыдущем бою Фьюри нокаутировал Деонтоя Вандлера. Если Тайсон и Александр выиграют свои следующие бои, то смогут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
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