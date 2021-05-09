Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах

Мощная поддержка клубу не помогла. Фото: twitter.com/DeGraafschap

Болельщики клуба "Де Графсхап" из города Дутинхем в Нидерландах носят прозвище "суперфермеры". Перед матчем, который мог стать решающим за выход в Эредивизи, болельщики настраивали команду с помощью десятков тракторов.

Больше 150 тракторов образовали коридор для клубного автобуса, проводив так команду в Амстердам. Там "Де Графсхап" должен был играть с "Йонг Аяксом" – второй командой "Аякса". Пишет "Трибуна".

Не обошлось без красочного пиро-шоу. Те, кто не смог поехать на тракторах, махали игрокам с моста.

Такая мощная поддержка не помогла. "Де Графсхап" сыграл 1:1 – это уже третья подряд ничья для команды. Решение задачи выхода в высшую лигу придется отложить на последний тур (12 мая). "Фермеры" сыграют дома с десятой командой лиги – "Хелмонд Спорт".

Прозвище приклеилось к клубу в начале 1990-х. В сезоне-1990/91 "Де Графсхап" выиграл вторую лигу и вышел в Эредивизи, ни разу не проиграв за сезон. Соперники в то время, пытаясь задеть команду, называли игроков и ее болельщиков фермерами. Но фанаты не обиделись, а превратили прозвище в свой отличительный знак, добавив к нему приставку "супер".

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В последний раз "Де Графсхап" играл в элите в сезоне-2018/19. В прошлом сезоне команда шла на нынешнем втором месте, которое дает право на прямой выход в Эредивизи. Но из-за пандемии прошлогодний чемпионат отменили.