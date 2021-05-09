Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 2457
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1242
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 387
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 540
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1783
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6930
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 513
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 891
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9729
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах
Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах
"Милан" приблизил Пирло к отставке
"Милан" приблизил Пирло к отставке
"Динамо" эффектно разгромило "Колос"
"Динамо" эффектно разгромило "Колос"
Малиновский забил гол в матче с "Пармой"
Малиновский забил гол в матче с "Пармой"
Ломаченко пообещал установить мировой рекорд
Ломаченко пообещал установить мировой рекорд
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 666
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1314
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 855
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 801
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 06:11

Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах

  Комментировать
Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах
Мощная поддержка клубу не помогла. Фото: twitter.com/DeGraafschap

Болельщики клуба "Де Графсхап" из города Дутинхем в Нидерландах носят прозвище "суперфермеры". Перед матчем, который мог стать решающим за выход в Эредивизи, болельщики настраивали команду с помощью десятков тракторов.

Больше 150 тракторов образовали коридор для клубного автобуса, проводив так команду в Амстердам. Там "Де Графсхап" должен был играть с "Йонг Аяксом" – второй командой "Аякса". Пишет "Трибуна".

Не обошлось без красочного пиро-шоу. Те, кто не смог поехать на тракторах, махали игрокам с моста.

Такая мощная поддержка не помогла. "Де Графсхап" сыграл 1:1 – это уже третья подряд ничья для команды. Решение задачи выхода в высшую лигу придется отложить на последний тур (12 мая). "Фермеры" сыграют дома с десятой командой лиги – "Хелмонд Спорт".

Прозвище приклеилось к клубу в начале 1990-х. В сезоне-1990/91 "Де Графсхап" выиграл вторую лигу и вышел в Эредивизи, ни разу не проиграв за сезон. Соперники в то время, пытаясь задеть команду, называли игроков и ее болельщиков фермерами. Но фанаты не обиделись, а превратили прозвище в свой отличительный знак, добавив к нему приставку "супер".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бельгия согласилась на объединенный чемпионат с Нидерландами

В последний раз "Де Графсхап" играл в элите в сезоне-2018/19. В прошлом сезоне команда шла на нынешнем втором месте, которое дает право на прямой выход в Эредивизи. Но из-за пандемии прошлогодний чемпионат отменили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 11916
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 9396
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9036
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 6120
Ассия Ахат похвасталась Селфи в купальнике
Ассия Ахат похвасталась Селфи в купальнике
5
 Просмотров: 3933
Спорт
"Милан" приблизил Пирло к отставке
"Милан" приблизил Пирло к отставке
 Просмотров: 144
Ярмоленко впервые за три месяца сыграл за "Вест Хэм"
Ярмоленко впервые за три месяца сыграл за "Вест Хэм" Просмотров: 216
Каштру попрощался с "Шахтером"
Каштру попрощался с "Шахтером" Просмотров: 558
"Шахтер" сыграл последний матч с Каштру
"Шахтер" сыграл последний матч с Каштру
 Просмотров: 252
Закон буренга в действии: как Альварес дожал Сондерса
Закон буренга в действии: как Альварес дожал Сондерса
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
57
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
7
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
5
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
5
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
4
Украинцы назвали любимые праздники
Голосов: 889
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть