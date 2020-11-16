"Неправильно поняли друг друга с Суркисом, когда подписывали новый контракт" - Хацкевич

Игорь Суркис и Александр Хацкевич. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич вспомнил об отставке из киевского клуба.

Хацкевича уволили после того, как "Динамо" не прошло в Лигу чемпионов, уступив по сумме 2 матчей "Брюгге".

"Наверное, мы с президентом клуба Игорем Суркисом неправильно друг друга поняли, когда подписывали новый контракт после 2 лет сотрудничества. Я считал, что "Динамо" в первую очередь должно бороться за чемпионство, а не за попадание в ЛЧ. Если бы он сразу поставил задачу выйти в группу Лиги чемпионов, я скорее всего не стал бы продлевать соглашение", - сказал Хацкевич в интервью "Чемпионат".

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Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" с июня 2017-го по август 2019 годав. За это время команда выиграла 2 Суперкубка.