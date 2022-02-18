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"Ненавижу всех" - россиянка устроила истерику из-за невыигрыша олимпийского "золота"

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&quot;Ненавижу всех&quot; - россиянка устроила истерику из-за невыигрыша олимпийского &quot;золота&quot;
Российская фигуристка Александра Трусова. Фото: REUTERS

Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории выполнила пять четверных прыжков, но этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать золотую медаль Олимпиады.

После проката девушка заплакала и заявила тренеру Сергею Дудакову, что ненавидит фигурное катание и больше не хочет выходить на лед, передает Eurosport.

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"Ненавижу всех! Не хочу ничего больше делать в фигурном катании никогда в жизни. Я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед. Никогда!

Так нельзя. У всех есть золотая медаль. У всех. А у меня нет! Ненавижу. Больше никогда", - сказала спортсменка тренеру в прямом эфире.

Трусова приземлила пять четверных прыжков во время исполнения произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Александра стала первой, кто выполнил пять квадов на Олимпиаде. За программу она набрала 177.13 балла.

Победу по сумме двух выступлений праздновала россиянка Анна Щербакова. Она набрала 175.75 балла в произвольной программе и 255.95 в сумме.

Украинка Анастасия Шаботова выбыла после короткой программы.

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