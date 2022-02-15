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вторник, 15 февраля 2022 16:44

Абраменко вышел в финал. Украинцы на Олимпиаде: итоги 11-го дня и медальный зачет

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На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине позади 11-й соревновательный день.

Украинские спортсмены и дальше остаются без медалей. Однако Александр Абраменко и Александр Окипнюк вышли в финал в соревнованиях лыжных акробатов.

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В сноубординге сегодня разыгрывали два комплекта наград в дисциплине биг-эйр. У женщин победу одержала Анна Гассера из Австрии, второй стала Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, а третьей - Кокомо Мурасе из Японии. "Золото" у мужчин на счету Су Йимина из Китая, "серебро" - у Монса Рейсланна из Норвегии, а "бронза" - у Макса Парро из Канады.

Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо завоевала уже вторую золотую награду в Пекине-2022, победив в слоупстайле. Эйлин Гу из Китая показала второй результат. Имеет первую медаль на Олимпиаде и Эстония - Келли Силдару заняла здесь третье место.

Женский скоростной спуск у женщин выиграла швейцарская горнолыжница Корин Зутер. За ней финишировали сразу две итальянки - София Годжа и Надя Делаго.

Биатлонная эстафета для мужской сборной Украины закончилась неудачно. Только Богдан Цымбал избежал штрафных кругов. Артем Прима и Антон Дудченко не закрыли по одной мишени, а Дмитрий Пидручный - две. На финише украинцы были девятыми.

Золотые медали выиграла команда из Норвегии. "Серебро" у французской сборной, а россияне стали третьими, провалив последнюю стрельбу.

В конькобежном спорте сегодня состоялись командные гонки преследования. У женщин на самой высокой строчке пьедестала расположилась команда Канады с новым олимпийским рекордом. Серебряные награды достались Японии, а бронзовые - Нидерландам. В мужском турнире в финале Норвегия опередила ОКР. "Бронзу" завоевали американцы.

Индивидуальное первенство Гундерсена (большой трамплин и лыжная гонка на 10 км) выиграл Йорген Гробак из Норвегии. Совсем чуть-чуть на финише ему проиграли еще один норвежец Йенс Лурос Офтебру и японец Акито Ватабе. Украинец Дмитрий Мазурчук показал 32-е время.

Удачно преодолел квалификацию главная надежда Украины Александр Абраменко. Ему хватило одной попытки, чтобы выйти в финал. Со второй своей попытки пропуск в топ-12 завоевал Александр Окипнюк. Дмитрию Котовскому не повезло, и в финал он не прошел. Решающие прыжки акробаты проведут в среду, 16 февраля.

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова за свою короткую программу получила 48.68 балла, показав последний, 30-й результат. В произвольную программу она не прошла.

Заканчивался день заездами бобслейных мужских двоек, где не было равных представителям Германии. Франческо Фридрих завоевал "золото", Йоханнес Лохнер - "серебро", а Кристоф Хафер - "бронзу".

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В медальном зачете солидный спурт сделала Норвегия, одержавшая уже 12 золотых медалей. Германия является ближайшим преследователем с девятью наградами высшего качества. Дальше идут США. За ними расположились Австрия, Нидерланды и Китай.

Автор: olympics.com
  Медальный зачет Олимпиады-2022 после 11-го дня
Медальный зачет Олимпиады-2022 после 11-го дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.

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