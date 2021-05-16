Немец Рехагель сделал из Греции чемпиона Европы

11 июня в Риме стартует чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем победителей предыдущих первенств. Триумфатором одиннадцатого по счету Евро неожиданно стала сборная Греции.

Чемпионат Европы-2004 по футболу, который прошел в Португалии, оказался лишь бледной тенью предыдущего первенства. А наиболее скучными были новоиспеченные чемпионы. Греки думали только о том, как не пропустить в свои ворота.

Надо было такому случиться, что в отборе сборная Украины попала в одну отборочную группу с греками и испанцами. Первую игру украинцы традиционно закончили вничью на выезде с неуступчивыми армянами, а во второй - принимали Грецию, которой руководил немец Отто Рехагель. Украина легко победила - 2:0. Тогда никто и подумать не мог, что мы обыграли будущего чемпиона Европы.

Впрочем, в дальнейшем дела в украинцев пошли хуже. Дома мы спаслись в матче с Испанией лишь на последних минутах - 2:2. На выезде проиграли грекам и испанцам и заняли лишь третье место.

Стыковые матчи принесли одну сенсацию. Латвия обыграла дома Турцию - 1:0 и отправилась в Стамбул. Там "горела" - 0:2, но сумела сравнять счет - 2:2. По завершении игры у турок не выдержали нервы, и они устроили грандиозную драку.

Испанцам "повезло" попасть в одну группу с греками уже и на самом Евро. Кроме них в группе "А" были португальцы и россияне. Первый матч и первая сенсация. Хозяин чемпионата Португалия проиграла Греции - 1:2. В параллельном матче Испания одолела Россию - 1:0. Поражение так расстроила россиянина Мостового, что он решился на прогноз. Мол, его команда из группы не выйдет. Тренер Георгий Ярцев отправил паникёра домой. Но это мало помогло россиянам. В следующем туре они уступили хозяевам первенства - 0:2. Справедливости ради стоит отметить, что у наших восточных соседей удалили вратаря и бороться против крайне мотивированных португальцев было делом безнадежным. Греция и Испания сыграли вничью и досрочно отправили россиян на последнее место в группе. Подопечные Ярцева вспомнили, что умеют играть в футбол только в последнем туре, когда победили греков - 2:1. Португалия в Лиссабоне оказалась сильнее Испании - 1:0. Из группы вышли хозяева первенства и греки, которые забили больше голов чем испанцы.

Все решающие матчи Греция выиграла – 1:0. Фото: Reuters

Во второй группе преимущество французов и англичан над хорватами и швейцарцами была огромным. Чемпионы Европы финишировали с 7 очками в активе, Англия имела 6, Хорватия 2 и Швейцария - лишь очко.

Дания и Швеция расписали результативную ничью - 2:2, которая их вполне устраивала

Самый громкий скандал произошел в третьей группе. Там соревновались Дания, Швеция, Италия и Болгария. Последняя выполняла роль мальчика для битья. Датчанам и шведам удалось сыграть с болгарами в первых двух турах и обеспечить себе приличную разницу забитых и пропущенных. Обе сборные расписали мир с итальянцами. В последнем туре "Адзурри" играли с Болгарией, а датчане и шведы должны были определить победителя группы. Определили они его оригинальным способом, расписав результативную ничью - 2:2, которая их вполне устраивала. Итальянцы едва домучили болгар, но выбыли из борьбы в результате сговора северных стран.

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В группе "D" не имели себе равных чехи. Они по очереди обыграли Латвию, Нидерланды и Германию. Латвийцы хоть и проиграли еще и Голландии, но без очков не остались, отстояв нулевую ничью с вице-чемпионом мира Германией. Немцы заработали только 2 зачетные пункта. Кроме ничьей с Латвией, они расписали мир с Нидерландами. Чехия и Голландия вышли в четвертьфинал.

Первый из четвертьфинала оказался самым интересным. Англия повела против Португалии - 1:0. Забил Майкл Оуэн. Хозяева отыгрались за 7 минут до окончания игры. Отличился Поштига. В дополнительное время хозяева продолжали давить и вышли вперед - 2: 1 (Руй Кошта), но сразу же пропустили от Лэмпарда. В серии пенальти Англия традиционно уступила - 5:6.

Опять проявил себя "греческий удав". Подопечные Рехагеля связали по рукам и ногам чемпионов Европы французов, а на 65 минуте провели единственный гол. Отличился Харистеас. Чехия не заметила сопротивления датчан - 3:0, а голландцы в серии пенальти одолели шведов. "Сговор" в группе для датчан и шведов имел печальные последствия.

В первом полуфинале Португалия полностью контролировала ход игры с Голландией. Криштиану Роналду открыл счет в первом тайме, а Манише его удвоил. Третий мяч тоже провели хозяева, но на этот раз забили в свои ворота.

Во втором полуфинале греки скрутили чехов. Недвед и компания имели много возможностей отличиться, но не реализовали ни одной. Зато в дополнительное время забил грек Деллас - 1:0.

В финале под греков попала Португалия. Хозяева как ни бились, но пробиться к воротам греков не могли. Зато Харистеас своего шанса не упустил. Удар головой, и Греция становится чемпионом Европы. По завершению игры зрители увидели слезы на лице Криштиану Роналду. Впервые соревнования выиграла сборная, которая исповедовала откровенно защитный вариант игры.

Рассказываем о судьбе победителей.

После Евро 34-летний голкипер Греции Антониос Никополидис перешел из "Панатинаикоса" до "Олимпиакоса". Играл там до 40 лет. После завершения карьеры немного потренировал "Олимпиакос" и 4 года отработал тренером молодежной сборной своей страны.

Защитник Юркас Сейтаридис после Евро год сыграл в Португалии за "Порту" и два сезона в московском "Динамо". Впрочем, в России на поле почти не выходил. Реанимировал карьеру в мадридском "Атлетико", за который отыграл три сезона. Заканчивал выступления в "Панатинаикосе". За сборную играл на Кубок мира-2010. Закончил выступления в 2013 году.

По завершению игры зрители увидели слезы на лице Криштиану Роналду

Центральный защитник Михалис Капсис после Евро уехал во Францию, в "Бордо". Сыграл в первом чемпионате 29 матчей, но неожиданно вернулся в Грецию. Это было ошибочным решением: в "Олимпиакос" Капсис постоянно травмировался и сыграл за сезон всего лишь 6 матчей. Далее покатился с горки - ПАОК, кипрский "АПОЭЛ". В 2007 закончил выступления за сборную.

Автор победного мяча в ворота Чехии защитник Траянос Деллас уже до Евро играл за пределами Греции - в римской "Роме". В 2005 игрок возвращается на родину - выступает за АЕК и "Анортосис". В 2012 году завершает карьеру и начинает тренировать АЕК. Без особого успеха. Оттуда идет в "Атромитос" и "Панетоликос".

Еще один защитник - Панайотис Фиссас во время Евро был игроком "Бенфики". Затем были отъезд в Шотландии в "Хартс" и возвращение в "Панатинаикос". Закончил карьеру в 2008 году и стал помощником Отто Рехагеля в сборной. Впоследствии помогал новому наставнику Сантушу.

Опорник Костас Кацуранис с отъездом из АЕКа не спешил. Лишь в 2006 "Бенфике" удалось переманить его. Сыграл в столице Португалии три сезона, отмечался неплохой результативностью. Но рассорился с одноклубником Луизао. Впоследствии вернулся на родину в "Панатинаикос" и Теодораса И даже сыграл один матч в чемпионате Австралии. Закончил выступления в 2015 году.

С 2007 по 2012 был президентом клуба. Впоследствии - депутатом Европарламента

Не обошла легионерская судьба и центрального полузащитника Теодораса Загоракиса. Год он поиграл за "Болонью", а уже оттуда вернулся в ПАОК. С 2007 по 2012 был президентом клуба. Впоследствии - депутатом Европарламента. В марте Теодорас было выбрано президентом федерации футбола Греции.

Полузащитник Ангелос Басинас в 2006 поехал дальше Апеннин - на Пиренеи в Испанию. Два года отыграл за "Мальорку". Затем было недолгое возвращение в Грецию, а оттуда командировка на Альбион - в "Портсмут". Сейчас работает техническим директором сборной.

Форвард, автор победного мяча в финале Ангелос Харистеас сменил множество клубов. Уже тогда играл за "Вердер". Оттуда перебрался в Нидерланды, где выступал за "Аякс". Затем были "Фейеноорд", "Нюрнберг", "Байер", "Шальке" и даже саудовский "Аль-Наср". За сборную играл до 2011 года.

Полузащитник Стелиос Яннакопулос играл в Англии за "Болтон". Впоследствии перешел в "Халл Сити". Заканчивал в "Ларисе".

Форвард Сизис Вризас после Евро провел два не слишком удачных сезона в "Фиорентине", еще год - в "Сельте" и год в "Торино". Оттуда вернулся на родину. После Отто Рехагеля год возглавлял сборную Греции.

Тренер 83-летний Отто Рехагель - главный создатель греческого чуда. До назначения всю жизнь тренировал "Вердер". После Евро провалился в отборе на Кубок мира-2006, уступив Украине и Турции, но взял реванш в следующем отборе, одолев Украину в стыковых поединках. Однако на Евро-2008 и Кубке мира-2010 дальше группового турнира не пошел. закончил тренировать в 2012 Последним клубом была "Герта".

После триумфа сборная Греции только раз вышла из группы на крупных турнирах - в 2012 она вышла из группы с Чехией, Польшей и Россией, оставив за бортом две последние. Однако в четвертьфинале была бита Германией - 4:2.