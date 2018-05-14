Некоторые сделали все, чтобы "Шахтер" не стал чемпионом - Фонсека

Фонсека сделал намек на "всем известный клуб".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал победу над "Вересом" (1:0). Выигрыш позволил "горнякам" стать чемпионами Украины за тур до завершения чемпионата.

"Мы выиграли все три титула, а в прошлом году - два. В чемпионате выиграла более искренняя команда. Мы боролись против всех и вся. Я бесконечно счастлив! Это победа нашего президента, нашего болельщика нашего капитана, всех, кто работает в клубе. Хочу сказать спасибо и Бернарду, которого нет рядом. Он провел фантастический сезон.

Некоторые сделали все, чтобы "Шахтер" не стал чемпионом. Одна команда пытается сделать из чемпионата цирк. Сегодня они нашли для этого клоунов, но "Шахтер" не дал им шанса. Это была просто клоунская затея. Кто-то думает, что все дозволено, но "Шахтер" показал, что матчи выигрывают на поле.

К счастью, мы чемпионы! Многие расстроенные, потому что хотели этому помешать и играли грязно. Но мы смогли победить!" - передеа слова Фонсеки "Футбол24".

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Это уже не первый случай странных высказываний Фонсеки. Ранее Паулу обвинил Вернидуба в симпатии к "Динамо".