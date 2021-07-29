Названа дата следующего поединка Ломаченко

Василий Ломаченко проиграл 3 чемпионские пояса. Фото: twitter.com/espnringside

Украинский боксер 34-летний Василий Ломаченко проведет еще один бой в 2021 году.

Ломаченко выйдет в ринг 11 декабря, сообщает журналист Дэн Рафаэль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько стоят билеты на бой Усик - Джошуа

Поединок может пройти на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Пока соперник Ломаченко не известен.

Ранее СМИ сообщали, что Ломаченко может провести реванш с Теофимо Лопесом.

Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу. В последнем поединке украинский боксер нокаутировал японца Майоши Накатани.