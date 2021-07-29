Названа дата следующего поединка Ломаченко

Украинский боксер 34-летний Василий Ломаченко проведет еще один бой в 2021 году.
Ломаченко выйдет в ринг 11 декабря, сообщает журналист Дэн Рафаэль.
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Поединок может пройти на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Пока соперник Ломаченко не известен.
Ранее СМИ сообщали, что Ломаченко может провести реванш с Теофимо Лопесом.
Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу. В последнем поединке украинский боксер нокаутировал японца Майоши Накатани.
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