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четверг, 29 июля 2021 17:30

Названа дата следующего поединка Ломаченко

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Названа дата следующего поединка Ломаченко
Василий Ломаченко проиграл 3 чемпионские пояса. Фото: twitter.com/espnringside

Украинский боксер 34-летний Василий Ломаченко проведет еще один бой в 2021 году.

Ломаченко выйдет в ринг 11 декабря, сообщает журналист Дэн Рафаэль.

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Поединок может пройти на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Пока соперник Ломаченко не известен.

Ранее СМИ сообщали, что Ломаченко может провести реванш с Теофимо Лопесом.

Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу. В последнем поединке украинский боксер нокаутировал японца Майоши Накатани.

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Дата
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