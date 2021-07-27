Стало известно, сколько стоят билеты на бой Усик - Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа можно будет посмотреть за 1,8-88,5 тыс. грн.

Matchroom объявил, что продажа билетов на бой между Усиком и чемпионом мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Джошуа, сообщает "Трибуна".

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Минимальная цена билета около 1,8 тыс. гривен. VIP-пропуска стоят 88,5 тыс. грн. Продажа билетов стартует 2 августа.

Поединок запланирован на стадионе "Тоттенхэма", который вмещает 62 тыс. зрителей.

Поединок между Джошуа и Александром Усиком пройдет 25 сентября в Лондоне. Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. На счету украинца два поединка и победы. В последнем бою Усик победил Дерека Чисору, а Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пульева.