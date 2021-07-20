Бой обидчика Ломаченко на грани срыва

Теофимо Лопес владеет 4 чемпионскими поясами. Фото: Вoxingscene.com

Поединок между австралийским Джорджем Камбососом-младшим и абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом под угрозой срыва.

Американский боксер не хочет лететь в Австралию и готов отказаться от одного из своих чемпионских поясов, об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

"Я не думаю, что этот бой состоится. Дэвид Макуотер, менеджер Теофимо, сказал, что они скорее отдадут титул IBF, чем отправятся в Австралию и пойдут на 14-дневный карантин.

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Безусловно, Лопес - чемпион, и его команда считает, что он должен иметь преимущество. Они занимают такую ​​позицию: "Мы потеряли 5 миллионов долларов, пытаясь организовать бой. Теперь мы хотим вернуть деньги назад ".

Бокс становится очень популярным в Австралии, а Камбосос вызывает большой интерес, он из Сиднея. Сейчас идет битва с IBF. Нужно посмотреть, что говорят правила IBF, но в данный момент я бы сказал, что поединок Лопес - Камбосос не состоятся.

Мне сказали, что если этот поединок не состоится, то, как я и предполагал, Top Rank уже сейчас обсуждает бой Ломаченко - Лопес 2, который, возможно, устроят до конца года. Мне нравится этот реванш", - цитирует Коппинджера Boxing News 24.

Бой между Лопесом и Комбососом был запланирован на 19 июня, но его отменили из-за положительный тест на коронавирус у американца. Теперь поединок должен состояться в августе.

В своем последнем поединке Василий Ломаченко победил японца Майоши Накатани. 18 октября 2020 Ломаченко проиграл единогласным решением судей Лопесу. После чего американец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе.