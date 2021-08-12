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четверг, 12 августа 2021 11:46

Назвали зарплату Зинченко в "Манчестер Сити"

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Назвали зарплату Зинченко в &quot;Манчестер Сити&quot;
Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: ФК "Манчестер Сити".

Игрок сборной Украины 24-летний Александр Зинченко получает в "Манчестер Сити" самую маленькую зарплату.

Украинец имеет € 23 тыс. в неделю, или около € 1,3 млн в год, сообщает The Sun.

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Наибольшая зарплата у хавбека Кевина де Брюйне - около € 400 тыс. в неделю.

Защитник Джон Стоунз подписал новый контракт с командой, теперь его зарплата составляет € 280 тыс. в неделю. Новичок Джек Грилиш имеет зарплату €250 тыс. в неделю.

Александр Зинченко выступает за "МС" с лета 2016 года.

В прошлом сезоне Зинченко выиграл АПЛ и дошел до финала ЛЧ.

В составе сборной Украины на Евро Зинченко сыграл пять матчей, в которых забил один гол.

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Дата
12
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