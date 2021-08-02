В Зинченко родилась дочь

Один из лидеров сборной Украины 24-летний Александр Зинченко впервые стал отцом

В семье Александра и Власти Зинченко родилась дочь.

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"Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь", - написал Зинченко в Instagram.

Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с лета 2016 года. С "горожанами" выиграл три чемпионских титула и дошел до финала Лиги чемпионов.

В составе сборной Украины провел пять матчей на Евро, где отметился одним голом.

С августа 2020-го состоит в браке с журналисткой Владою Седан.