"Манчестер Сити" без Зинченко проиграл Суперкубок Англии

Клуб Зинченко начал сезон из поражения. Фото: Reuters

В матче за Суперкубок Англии "Лестер Сити" переиграл "Манчестер Сити". Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте встречи забил нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо, который реализовал пенальти, назначенный за фол Натана Аке.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

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"Лестер Сити" во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии. Впервые это произошло в 1971 году. "Манчестер Сити" завоёвывал трофей шесть раз (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019). Рекордсменом Суперкубка Англии является "Манчестер Юнайтед", который побеждал 21 раз. Последним обладателем Суперкубка был "Арсенал".