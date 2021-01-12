Назвали лучшего тренера десяттилиття

Диего Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011-го года. Фото: REUTERS

Главный тренер мадридского "Атлетико" 50-летний Диего Симеоне стал лучшим тренером десятилетия.

Международная федерация футбольной истории и статистики - IFFHS - назвала лучшего клубного тренера десятилетия, сообщает официальный сайт организации.

Наставник "Атлетико" Симеоне становился лучшим тренером и набрал 152 очка. На 2-м месте наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Замыкает тройку тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп из 144 баллами.

Также в топ-10 вошли Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма", Массимилиано Аллегри - без клуба, Унаи Эмери из "Вильярреала", Карло Анчелотти из "Эвертона" и Маурисио Почеттино из ПСЖ, Зинедин Зидан из "Реала".

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Под руководство Диего Симеоне мадридский клуб выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, 2 раза победил в Суперкубке Испании, Лиге Европы и Суперкубке Европы, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов в период с 2011-го по 2020 год.