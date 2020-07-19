Назвали клубы, которые претендовали на Малиновского

Руслана Малиновского тяжело отпускали из "Генка". Фото Твиттер "Аталанта"

Экс-спортдиректор "Сиены" и "Бари" Стефано Антонелли, который участвовал в переходе Руслана Малиновского в "Аталанту", рассказал о деталях переговоров.

"Малиновский – полузащитник, который может сделать на поле все. В последнее время его часто сравнивали с Милинковичем-Савичем, но их стиль игры отличается.

Малиновский знает, как действовать в атакующей и защитной фазе, его могут использовать на трех позициях в центре поля. Он может забивать.

Переговоры "Аталанты" по трансферу Малиновского проходили непросто. Многие команды хотели его пригласить, "Генк" выбирал лучшее предложение. В итоге игрок выбрал "Аталанту".

Среди претендентов были "Фиорентина", "Сампдория, "Шальке", "Уотфорд". Но стоит похвалить Луку Перкасси (гендиректор "Аталанты" – прим.), который никогда не сдавался и сделал все для успеха этого трансфера.

Он влюбился в этого игрока еще и благодаря положительным комментариям от Андрея Шевченко и Мауро Тассотти", – сказал Антонелли.

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В нынешнем первенстве Италии Малиновский сыграл 30 матчей, в которых забил 7 мячей.