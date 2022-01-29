Над нигерийским футболистом смеется вся Англия. Не верят, что он выглядит на свой возраст

Английский клуб "Уотфорд" усилился нигерийским вингером Самуэлем Калу.

О переходе игрока из французского "Бордо" сообщил официальный сайт клубу АПЛ, отметив, что контракт подписан до лета 2025 года.

Калу играл за словацкий "Тренчин" после переезда в Европу из своей родной Нигерии, а в 2017 году перешел в бельгийский "Гент". В августе 2018-го отправился в "Бордо".

Однако не этот факт заинтересовал европейские СМИ, а то, как выглядит Самуэль в 24 года.

"Уотфорд" подписал контракт с 24-летним Самуэлем Калу. Да, вы правильно прочли. 24 года", - написал Twitter FootballFunnys и добавил несколько фотографий футболиста.

Усомнились в возрасте игрока и болельщики английского клуба. Многие просто не верят, что Калу может так выглядеть..

Автор: twitter.com/FootballFunnnys Самуэль Калу

Африканские футболисты часто обвиняются в занижении возраста в футболе. Будто в детстве или юности им подделывают документы. К примеру, бывшая девушка камерунца Самуэля Это'О в свое время заявила, что ему гораздо больше лет, чем написано в паспорте.