"Милан" и "Интер" не смогли подписать Малиновского

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Гранды итальянского футбола миланские клубы "Интер" и "Милан" не смогли подписать одного из лидеров сборной Украины и полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

Украинец мог сменить клубную прописку еще перед началом текущего сезона, сообщает Calciomercato.

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"Нерадзурри" следили за хавбеком два года и собирались сделать предложение "Аталанте", однако тогдашний наставник Антонио Конте решил, что не сможет вписать Малиновского в свою игровую схему.

"Милану" подписать Руслана помешало руководство "бергамасок". В Бергамо Малиновского назвали "неприкосновенным" и отказались вступать в переговоры.

В текущем сезоне Малиновский провел за свою команду 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с бергамасками действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в €30 млн.