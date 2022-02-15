"Милан" и "Интер" не смогли подписать Малиновского

Гранды итальянского футбола миланские клубы "Интер" и "Милан" не смогли подписать одного из лидеров сборной Украины и полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.
Украинец мог сменить клубную прописку еще перед началом текущего сезона, сообщает Calciomercato.
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"Нерадзурри" следили за хавбеком два года и собирались сделать предложение "Аталанте", однако тогдашний наставник Антонио Конте решил, что не сможет вписать Малиновского в свою игровую схему.
"Милану" подписать Руслана помешало руководство "бергамасок". В Бергамо Малиновского назвали "неприкосновенным" и отказались вступать в переговоры.
В текущем сезоне Малиновский провел за свою команду 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с бергамасками действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в €30 млн.
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