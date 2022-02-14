Малиновский забил невероятный гол в ворота "Ювентуса"

Руслан Малиновский снова заставил говорить о себе всю Европу, забив гол в ворота "Ювентуса".

В матче 25-го тура Серии A встречались "Аталанта" и "Ювентус".

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На 76-й мин. украинец забил в ворота гранда итальянского футбола

Удержать победу "Аталанта" не смогла, пропустив в компенсированное до второго тайма время – 1:1.

Сам украинец вышел на замену на 60 мин.

В турнирной таблице "Ювентус" занимает четвертое место и опережает "Аталанту" на одно очко, однако у бергамцев один матч в запасе.

В этом сезоне Малиновский забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 26-ти матчах.