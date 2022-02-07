Не только Малиновский. Почему Вернидуб лучший украинский футбольный селекционер

Юрий Вернидуб выигрывал с "Зарей" "бронзу" УПЛ. Фото: ФК "Шахтер"

Киевское "Динамо" близко к подписанию контракта с капитаном "Шерифа" Густаво Дуланто. Год назад о защитнике из Перу никто вообще не знал. Дуланто выступал на родине, затем пытался безуспешно закрепиться в португальском клубе "Боавишта". Ничего особенного в этом футболисте не было, кроме роста. Тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб пригласил футболиста в Молдову и через год сделал его игроком уровня Лиги чемпионов, который успешно противостоит Кариму Бензема и Эдину Джеко. Чемпион Молдовы может пополнить свою казну на €1,7 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "Шахтер" помог "Динамо" найти главного зимнего новичка

Это далеко не единственный подобный подвиг Вернидуба в поиске игроков. Очень просто притворяться гением селекции, имея деньги на новых футболистов, - просто выбираешь лучших игроков. Сложнее работать со свободными агентами, футболистами, у которых не все получается, чтобы увидеть потенциал игрока.

В свое время Руслан Малиновский не был нужен "Шахтеру". Сейчас он звезда чемпионата Италии и один из лидеров стабильно играющей в ЛЧ команды. Малиновский играл за "горняков" в юношеских командах, был в аренде в "Севастополе". Не было доверия от тренеров в обоих клубах, мешали травмы. В "Заре" под руководством Вернидуба "выстрелил" и очень быстро уехал играть в Бельгию. Сегодня Малиновский самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt

Богдан Леднев был одним из главных талантов "Днепра" и "Динамо". Окончательно утвердился во взрослом футболе, выступая за "Зарю". Вернидуб понял, что для флангового игрока Богдану не хватает резкости, физической силы, потому стал ставить его на позицию под форвардом. Леднев стал одним из главных бомбардиров чемпионов Украины, выступая за "Зарю". Не смог найти себя в системе Луческу. Теперь будет пробовать себя в Венгрии. Потенциально "Динамо" может заработать более €2 млн на этом футболисте.

Вернидуб изменил позицию Богдану Ледневу

Киевское "Динамо" не захотело подписывать нигерийского таланта Денниса Бонавентуре в 2016 году. За год выступлений в "Заре" футболиста приобрел бельгийский гранд "Брюгге" за €1.2млн. Бонавентуре в Бельгии стал настоящей звездой. Ему приписывали интерес со стороны "Арсенала" и "Боруссии" Дортмунд, он забивал "Реалу". Сейчас нигерийский нападающий играет в АПЛ в составе "Уотфорда".

Работая с солигорским "Шахтером", Вернидуб увидел потенциал в молодом нападающем Виталии Лисаковиче. Через полгода белорусского форварда подписал московский "Локомотив". Сумма трансфера составила €1,5 млн. Это огромные деньги для Беларуси.

Александр Андриевский, Андрей Лунин, Максим Малышев, Никита Шевченко, Филипп Будковский и многие другие игроки прошли школу Вернидуба и вышли на новый уровень. Не проблема тренера, что они не смогли распорядиться потенциалом, полученным от Вернидуба. Происходит капиталовложение игроков. После работы с Вернидубом, игроки стоят большие деньги.

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Украинский тренер впервые вывел команду в ЛЧ за историю турнира. Также у Вернидуба есть опыт работы с солигорским "Шахтером" и девять лет возглавлял "Зарю".