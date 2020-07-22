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среда, 22 июля 2020 08:42

Михайличенко перешел в "Андерлехт"

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Михайличенко перешел в &quot;Андерлехт&quot;
Богдан Михайличенко является воспитанником "Динамо"

Игрок "Зари" Богдан Михайличенко официально перешел в бельгийский "Андерлехт". Клуб из Брюсселя заплатил за флангового защитника 500 тысяч евро, контракт подписан на четыре года.

Это подтвердил клубному сайту ФК "Заря" исполняющий обязанности спортивного директора Станислав Оганов.

"Да, велись переговоры и по Богдану Михайличенко, и по Евгению Чеберко. Мы пришли к мнению, что до конца сезона эти игроки защищают наши цвета, а по окончании сезона, с первого августа Богдан Михайличенко переходит в бельгийский "Андерлехт", а Евгений Чеберко – в австрийский ЛАСК.

Заканчивается аренда у Александра Тымчика и Богдана Леднева, которые возвращаются в "Динамо". Кроме того, мы продолжаем переговоры относительно Артёма Громова", — сказал Станислав Оганов.

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Богдан Михайличенко играл за "Зарю" с 2018 года. В УПЛ на его счету 45 игр и 3 гола. Также он играл за "Сталь" из Каменского и киевское "Динамо".

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