Маркевич считает несправедливым рейтинг лучших тренеров мира

Мирон Маркевич выводил "Днепр" в финал Лиги Европы. Фото:: mediaport.ua

Бывший тренер "Карпат", "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич считает не совсем справедливым рейтинг 100 лучших тренеров мира, который опубликовал журнал FourFourTwo.

"Видимо Фергюсон заслужил, если возглавил такую ​​сотню. Хотя для меня она странная", - говорит Мирон Богданович. - Почему нет в десятке лучших Висенте Феолы? Человека, который придумал схему 4-2-4. Это была тренерская революция! Недоброжелатели скажут, что Феола украл эту схему в Белы Гуттманна. Если даже поверить в это, разве Гуттманн посоветовал поставить в основной состав 17-летнего Пеле? По сути пацана. А речь шла о Кубке мира, где никто не хочет рисковать.

Удивляет, что в списке нет Висенте Дель Боске. Человек выиграл Лигу чемпионов, Кубок мира и чемпионат Европы. Что еще надо для признания? Говорили, что с той сборной победил бы любой. Ну вот ушел Дель Боске и много Испания выиграла с тех пор?

Для меня лучший тренер Кройф. Когда он построил "Барселону" начала девяностых на контроле мяча. Это было непревзойденное зрелище.

Говоря о Фергюсоне, то он, безусловно, выдающийся тренер. Но от самого человека не все зависит. Надо, чтобы звезды сошлись - владелец клуба доверял, спортивный директор понимал, игроки воспринимали идеи. Фергюсон тонко чувствовал все эти моменты. Ему везло с футбольным окружением, ему везло с пониманием своего вклада в общую работу. Когда почувствовал, что силы уже не те, - ушел и не возвращался. Это тоже надо уметь.

Если Лобановский попал в десятку - это большое счастье. Однако он заслужил. Сколько обладателей "Золотого мяча" имеет Польша? Ни одного. Испания, если не считать Ди Стефано - только одного. А Валерий Васильевич воспитал троих. Поэтому его попадания - закономерное".

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В рейтинге журнала оказался лишь один украинский тренер. Валерий Лобановский замкнул десятку лучших.