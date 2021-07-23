"Манчестер Сити" заплатит за лидера сборной Англии €187 млн

Чемпион Англии "Манчестер Сити" согласовал трансфер форварда сборной Англии и "Тоттенхэма" 27-летнего Харри Кейна.

Президент "шпор" Дэниэл Леви согласился продать нападающего за €187 млн, сообщает The Sun.

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Лидеру сборной Англии осталось пройти медосмотр в новом клубе.

В составе "горожан" Кейн станет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. Его зарплата составит € 467 тыс. в неделю.

В составе "Тоттенхэма" Кейн выступает с 2011 года. За это время сыграл 336 матчей, забил 221 гол и сделал 47 ассистов.

В прошлом сезоне "шпоры" завершили сезон на восьмом месте и остались без еврокубков. Команду возглавил португалец Нуну, который сменил на этом посту Жозе Моуриньо.

В составе "Манчестер Сити" выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.