"Манчестер Сити" продаст Зинченко даже несмотря на его желание остаться

Зинченко покинет "Манчестер Сити". Скриншот видео

В ближайшее время украинский полузащитник покинет "Манчестер Сити". Александр Зинченко, скорее всего, будет продан новичку АПЛ "Вулверхэмптону".

"Вулверхэмптон" предложил "Манчестер Сити" 16 млн фунтов за Александра Зинченко. "Горожане" приняли предложение и готовы отпустить украинца даже несмотря на его желание остаться в клубе", - сообщает Mirror.

Отметим, что информация об интересе "Вулверхэмптона" к игроку сборной Украины появилась еще раньше, однако после подписания "волками" защитника Хонни сообщалось, что клуб отказался от идеи трансфера Зинченко.

Сам Зинченко заявлял, что стремится остаться в команде Гвардиолы, однако в то же время украинец признался, что не уверен в своем будущем. К слову, кроме Вулверхэмптона, 21-летним хавбком также интересовались Фулхэм и Ньюкасл", - сообщает" Футбол24 "

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В первом поединке товарищеского турнира International Champions Cup в США против дортмундской "Боруссии" защитник английского "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко сыграл неудачно и "привез" пенальти в свои ворота.