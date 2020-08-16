"Манчестер Сити" готов приобрести Месси - СМИ

Лионель Месси может перебраться в АПЛ. Фото: REUTERS / Albert Gea

"Манчестер Сити" готов приобрести форварда сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси.

Английский гранд готов к любым финансовым затратам ради трансфера звездного аргентинца сообщает, сообщает Mirror.

Сам Месси серьезно размышляет о смене клуба после позорного вылета от "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов.

Конкуренцию "Ман Сити" может составить "Интер", но именно "горожане" остаются фаворитом в борьбе за аргентинца. Окончательное решение будет за самим футболистом.

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Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года.