"Манчестер Сити" готов приобрести Месси - СМИ

"Манчестер Сити" готов приобрести форварда сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси.
Английский гранд готов к любым финансовым затратам ради трансфера звездного аргентинца сообщает, сообщает Mirror.
Сам Месси серьезно размышляет о смене клуба после позорного вылета от "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов.
Конкуренцию "Ман Сити" может составить "Интер", но именно "горожане" остаются фаворитом в борьбе за аргентинца. Окончательное решение будет за самим футболистом.
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Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года.
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