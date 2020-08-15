Месси не выдержал позора и хочет уйти из "Барселоны"

Лионель Месси всю жизнь играл за "Барселону". Фото Рейтер

Аргентинский нападающий Лионель Месси решил покинуть "Барселону", сообщает COPE. По информации источника, 33-летний форвард недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года.

Отмечается, что Месси может остаться в "Барселоне", если в руководстве клуба произойдут серьёзные изменения.

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Накануне "Барселона" со счётом 2:8 проиграла "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года "Барселона" пропустила восемь голов в одном матче.