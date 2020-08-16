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воскресенье, 16 августа 2020 11:02

"Барселона" определилась с новым главным тренером

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&quot;Барселона&quot; определилась с новым главным тренером
Маурисио Почеттино находится без работы с осени 2019 года. Фото: REUTERS

Аргентинский тренер 48-летний Маурисио Почеттино является главным кандидатом на пост тренера "Барселоны".

Каталонский клуб в поисках нового наставника команды после фиаско в Лиге чемпионов от "Баварии" и освобождения Кике Сетьена, сообщает Diario Sport.

Президент "Барселоны" рассчитывает Хосеп Бартомеу сделает ставку на аргентинца, поскольку считает его лучшим вариантом для смены поколений в клубе.

Бартомеу вроде хотел назначить Почеттино в январе. Но не нашел поддержки у других руководителей клуба, которые настояли на назначенные Сетьена.

Почеттино хочет контракт сроком не менее чем на три года. В ближайшее время в "Барселоне" может произойдет смена руководства. Поэтому аргентинцу предложили соглашение по схеме "1+1".

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Маурисио Почеттино 5 лет возглавлял "Тоттенхэм", также работал с "Саутгемптоном" и "Эспаньолом".

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Дата
16
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