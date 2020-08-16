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воскресенье, 16 августа 2020 09:15

"Ман Сити" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов

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&quot;Ман Сити&quot; сенсационно вылетел из Лиги чемпионов
Хосеп Гвардиола остался без победы в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS

В четвертьфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Лиону" 1:3.

Французская команда повела в счете, когда Максвелл Корне вышел на ворота соперника и переиграл вратаря "МС" Эдерсона.

Подопечные Хосепа Гвардиолы смогли ответить только во втором тайме, когда гол на свой счет записал Кевин Де Брюйне.

"Лион" быстро вышел снова вперед после удара Уссама Дембеле. Рихим Стерлинг мог сравнять счет, но не попал в пустые ворота. Точку в матче поставил тот же Дембеле.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных "Манчестер Сити".

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19 августа в полуфинале Лиги чемпионов "Лион" сыграет против "Баварии".

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Дата
16
августа

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