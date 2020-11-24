"Манчестер Сити" готов предложить Месси контракт на 10 лет

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS / Albert Geaа

Английский "Манчестер Сити" готов предложить контракт Лионелю Месси на 10 лет.

Английский "Манчестер Сити" входит в холдинг City Football Group. Кроме него, там еще 9 клубов в разных уголках мира. Холдинг разработал план есть план на следующие 10 лет как использовать аргентинца, пишет The Times.

Сначала Месси будет выступать за "Манчестер Сити" в течение нескольких сезонов. А после этого сможет продолжить выступления в одном из других клубов, входящих в этот холдинг.

Уже после окончания карьеры Месси будет послом английского клуба.

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Лионель Месси всю свою карьеру выступает за "Барселону". Летом 2020 аргентинец хотел покинуть команду из-за плохих результатов команды, но не смог договориться с руководителями по расторжению контракта.