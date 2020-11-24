"Расстроен, что не сыграет Месси" - Миколенко

Виталий Миколенко выздоровел от коронавируса. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча против "Барселоны".

Миколенко жалеет, что не сыграет в матче Лионель Месси, который даже не прилетел в Киев.

"По поводу Месси и других травмированных игроков - честно, расстроен. Потому что я в "Барселоне" не был, хотелось сыграть с таким футболистом, как Месси", - сказал защитник на предматчевой пресс конференции.

Наставник "Барселоны" Рональд Куман оставил в Испании своих лидеров, чтобы они имели передышку.

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Матч 4-го тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной" состоится 24 ноября. Начало игры в 22:00.