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вторник, 25 января 2022 11:21

"Ман Юнайтед" грозится урезать Роналду зарплату

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&quot;Ман Юнайтед&quot; грозится урезать Роналду зарплату
Криштиану Роналду перешел в "МЮ" летом 2021 года. Фото: Gettyimages.com

Английский "Ман Юнайтед" может серьезно снизить зарплату форварду 36-летнему Криштиану Роналду.

Журналисты нашли интересный пункт в контракте футболиста, сообщает The Athletic.

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Звездный форвард заинтересован, чтобы его команда попала в топ-4 АПЛ. В противном случае зарплата португальца снизится.

Если манкунианцы не финишируют в четверке лучших в Англии, Роналду будет получать на 25% меньше.

Криштиану Роналду летом присоединился к "красным дьяволам", подписав соглашение до лета 2023-го. После 22 туров АПЛ "Ман Юнайтед" расположился на четвертой строчке.

Роналду известен выступлениями за "Реал", "Спортинг" и "Ювентус".

По сообщению СМИ, португалец получит в "МЮ" €28 млн. в год.

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