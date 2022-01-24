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понедельник, 24 января 2022 16:00

"Я все еще в боксе": экс-чемпион мира Гвоздик может возобновить карьеру

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&quot;Я все еще в боксе&quot;: экс-чемпион мира Гвоздик может возобновить карьеру
Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик может возобновить карьеру.

Об этом заявил сам украинский боксер. По его словам, на спортивной пенсии намного лучше, чем получать удары в ринге.

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"Я занимаюсь чем-то другим. Для меня это был нелёгкий переход. Решение не далось легко. Я пытаюсь наслаждаться жизнью, и я всё ещё в боксе: посещаю некоторые мероприятия, бои, залы, я даже иногда спаррингую. Кто знает, может быть, когда-нибудь вернусь.

Желание не такое, как ранее, но всё ещё присутствует. Оно никогда не исчезнет. Я пытаюсь оставаться в форме. Надеюсь, буду таким постоянно.

Решение было совсем не лёгким. Я не проснулся однажды утром и не подумал, что мне надо бы завершить карьеру. Нет, это не было так. Это были некоторые моменты, которые я объединил: это моё поражение, ковид, нет боёв, нет приличных гонораров и так далее. Я просто принял такое решение, и, может быть, сейчас ситуация становится немного лучше. Может быть, сейчас наступило время для возвращения, но я не знаю. Я не скажу, что я возвращаюсь. Я тренируюсь, и если будет что-то интересное - почему нет?" - цитирует Гвоздика vRINGe.com со ссылкой на YouTube-канал Fight Hub TV.

Александр Гвоздик шел без поражений на профи-ринге до октября 2019 года, когда проиграл объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF россиянину Артуру Бетербиеву.

После того поражения закончил карьеру, хотя провел всего 18 поединков.

Украинец на Олимпийских играх в Лондоне-2012 выиграл серебренную медаль.

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