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Боксер Гвоздик выиграл несколько судовых исков

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Боксер Гвоздик выиграл несколько судовых исков
Гвоздик побеждает вне ринга. Фото: BoxingScene

Экс-чемпион мира WBC Александр Гвоздик стал жертвой ряда информационных атак. Призера Олимпийских игр в Лондоне заставили защищать свою честь и достоинство не на боксерском ринге, а в судебных инстанциях. Малоизвестные СМИ обвинили Гвоздика в рейдерстве. Якобы Александр "незаконно получил в наследство часть активов ООО "Агроинвест Холдинг", провел большую коррупционную сделку и переоформил активы на компанию ООО "Агрохолдинг Стандарт". При этом никаких доказательств приведенной информации представлено не было.

По словам юристов Гвоздика, такие шаги являются попыткой опорочить деловую репутацию Александра, а указанные публикации носят откровенно заказной характер.
"Сначала подумал, что кто-то решил просто хайпонуть, - признался Гвоздик. - Когда же знакомые стали присылать ссылки на подобные материалы из других малоизвестных сайтов, понял, что это - спланированная кампания. Кто заказчик и зачем это делается - есть определенные предположения. Но пока хочу воздержаться от публичных заявлений. Отмечу только, что мои юристы уже подали соответствующие судебные иски".

Несколько изданий, получив иски, пошли на мировое соглашение с Александром: не только удалили сомнительные материалы, но и принесли извинения Гвоздику. Как отмечает сам Александр, он хочет, чтобы его история стала уроком на будущее. "К сожалению, в Украине институт репутации, в том числе и для СМИ, работает не самым лучшим образом. Такие истории - почти норма. А их жертвой или фигурантом может стать любая публичная личность. Своим примером я хочу показать, что за честное имя и деловую репутацию стоит бороться".

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Александр Гвоздик закончил активные выступления в боксе в прошлом году. Он был чемпионом мира по версии WBC и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне.

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Дата
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