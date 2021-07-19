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понедельник, 19 июля 2021 11:29

Лунину дали капитанскую повязку "Реала"

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Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин получил капитанскую повязку мадридского "Реала".

В товарищеском матче "сливочных" против новичка Ла Лиги "Райо Вальекано" украинский вратарь играл с капитанской повязкой, пишет "Футбол 24".

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Матч завершился ничьей 1:1. Голкипер сборной Украины вышел в старте вместе с еще шестью исполнителями первой команды - Начо, Одриосолой, Марсело, Иско, Едегором и Лукасом.

Во втором тайме Карло Анчелотти заменил всех основных, кроме Андрея, и дал шанс проявить себя молодым игрокам, поэтому капитаном стал Лунин. В первом тайме с повязкой на поле вышел Марсело.

Автор: Instagram.com/lunin_andrey
 

Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. За это время украинский вратарь провел только один официальный матч за "сливочных".

В прошлом сезоне Лунин имел статус дублера основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа. Бельгиец проводит отпуск после выступлений на Евро. Лунин не попал в заявку сборной Украины.

25 июля "Реал" сыграет контрольный матч против чемпиона Шотландии "Глазго Рейнджерс".

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