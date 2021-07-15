Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин не хочет покидать "Реал".

Лунин отказался переходить на правах аренды в "Овьедо", пишет "Футбол 24".

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Украинского вратаря устраивает статус дублера Тибо Куртуа, и он не планирует менять клуб.

Во второй части сезона 2019/20 Лунин уже выступал за "Овьедо". Представитель Сегунды снова хотел арендовать украинца, но получил отказ от вратаря.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. За это время провел только один матч за "сливочных". Выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В Украине играл за "Днепр" и "Зарю".