Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин не хочет покидать "Реал".
Лунин отказался переходить на правах аренды в "Овьедо", пишет "Футбол 24".
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Украинского вратаря устраивает статус дублера Тибо Куртуа, и он не планирует менять клуб.
Во второй части сезона 2019/20 Лунин уже выступал за "Овьедо". Представитель Сегунды снова хотел арендовать украинца, но получил отказ от вратаря.
Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. За это время провел только один матч за "сливочных". Выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В Украине играл за "Днепр" и "Зарю".
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