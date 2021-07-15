Лучший вратарь Евро нашел себе новую команду

Джанлуиджи Доннарумма помог Италии выиграть Евро. Фото: ФК ПСЖ

Лучший вратарь Евро-2020/21 22-летний Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком ПСЖ.

Голкипер Италии подписал с парижанами контракт на пять лет, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Доннарумма достался ПСЖ бесплатно. Его соглашение с "Миланом" завершилось в конце прошлого сезона, а о новом стороны не смогли договориться.

"Я рад стать частью этого огромного клуба. Я чувствую себя готовым принять этот новый вызов и продолжать расти здесь. С парижанами я хочу выиграть как можно больше трофеев и радовать болельщиков ", - прокомментировал переход вратарь.

Джанлуиджи Донарумма является воспитанником "Милана". В прошлом сезоне сыграл в 48 матчах за "россонери". Евро провел все матчи в составе сборной Италии. За весь турнир пропустил только три гола и стал героем серии пенальти в финале против Англии.