Лунин станет основным вратарем "Реала"

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин станет основным голкипером "Реала" на предсезонных сборах.

Основным вратарем мадридцев в контрольных поединках будет именно украинский голкипер, поскольку Тибо Куртуа появится в команде не раньше, чем через три недели, пишет Marca.

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"Реал" начал шестинедельную подготовку к сезону. В составе команды отсутствуют игроки, которые играли на Евро и Копа Америка. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти будет работать с молодыми игроками.

Андрей Лунин выступает в Испании с 2018 года. За это время он провел только один матч за "Реал". Вратарь не попал в заявку сборной Украины на Евро-2020/21.